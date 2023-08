Gute Situation am Arbeitsmarkt

Das bedeutet im Vergleich zum Vormonat einen Anstieg um 0,6 Prozent und gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang von 0,1 Prozent.

"Die Situation am Arbeitsmarkt in Ried ist damit auch in den Sommermonaten unverändert als sehr gut einzustufen. Es gibt nur wenige Firmen, die Auslastungsprobleme haben. Der Großteil der Betriebe ist auf der Suche nach Arbeitskräften", sagt Herbert Moser, Abteilungsleiter und stellvertretender Geschäftsstellenleiter des AMS Ried.

