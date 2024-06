Perfektes Match: Innviertler Knödel und Opas Cevapi

Wenn du nicht in die Gastronomie möchtest, muss du studieren, sagte sein Vater. Also studierte Zvonimir Tiric. Politikwissenschaft in München. Weil reale Politik aber bekanntlich im Wirtshaus gemacht wird, fand er die Gastronomie letztendlich doch spannender. Mit Ehefrau Katarina hat er seine perfekte Koalitionspartnerin gefunden und seit Oktober führen die beiden erfolgreich das Gasthaus Putscher in Ranshofen.