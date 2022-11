„Gute Plattform“: 47 Aussteller präsentieren sich bei Lehrlingsmesse in Schärding

Die Lehrlingsmesse in Schärding sei mittlerweile zu einem unverzichtbaren Bestandteil für die lokale Wirtschaft geworden, sagte Wirschaftskammer-Obmann Florian Grünberger bei der Eröffnung der mittlerweile 10. Auflage. „Junge Leute sind gefragt wie nie zuvor. Die Lehrlingsmesse ist eine gute Plattform, um Jugendliche, Eltern und Firmen zusammenzubringen“, so Grünberger. 200 Lehrstellen sind derzeit alleine im Bezirk Schärding offen. „Die Nachfrage nach Jugendlichen, die den Weg der dualen Ausbildung einschlagen wollen, ist ungebremst hoch“, meint der WKO-Bezirksstellenobmann. Derzeit werden im Bezirk Schärding in 283 Lehrbetrieben 856 Lehrlinge in 136 Lehrberufen ausgebildet.

Neben zahlreichen regionalen Lehrbetrieben sind an diesem Wochenende auch das AMS, Jugendservice, Jugend am Werk, Tischler-Landesinnung, Karriereberatung, Polytechnische Schulen und die Berufsschule Schärding in der Bezirkssporthalle vertreten. Insgesamt präsentieren sich 47 Aussteller bei der diesjährigen Lehrlingsmesse. Bereits heute nutzten viele Interessierte die Möglichkeit, sich über die Vielfältigkeit der Lehrberufe zu informieren. Eine weitere Gelegenheit gibt es morgen, Samstag von 9 bis 12.30 Uhr.

Ellmer’s Feuer weitertragen

Die Eröffnung der 10. Schärdinger Lehrlingsmesse stand aber auch im Zeichen der Trauer. Ende Oktober ist Alois Ellmer, langjähriger Leiter der Wirtschaftskammer Schärding, nach einer schweren Krankheit im Alter von 64 Jahren verstorben. „Alois lag vor allem die Lehrlingsmesse immer sehr am Herzen. Er setzte sich – wie für so vieles – mit Feuer und Flamme dafür ein. Dieses Feuer wollen wir aber weitertragen“, sagte Grünberger nach einer für Ellmer abgehaltenen Gedenkminute. Die Nachfolge des verstorbenen Leiters trat Gabriel Gruber an. „Ein neues Gesicht, aber mit demselben alten Feuer“, versprach Gruber das von Ellmer an den Tag gelegte Engagement gebührend weiterzuführen.