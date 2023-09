Gute "erste Volksfesthalbzeit" vor dem Messestart am Donnerstag

Eine durchaus zufriedene Bilanz des ersten (langen) Volksfestwochenendes von Donnerstag bis zum Sonntag zog Messedirektor Helmut Slezak gestern im Gespräch mit den Innviertler Nachrichten.

"Generell kann man sagen, dass die Stimmung sehr gut ist, sowohl bei den Ausstellern als auch den Besuchern. Dazu trägt natürlich das gute Wetter und auch die gute Prognose für diese Woche einen wesentlichen Teil bei."

Rieds Bürgermeister Bernhard Zwielehner, Festwirt Patrick Stützner Bild: Kaufmann

Polizei lobt Disziplin

Es sei ein "überdurchschnittlich ruhiges erstes Volksfestwochenende" gewesen, sagte Thomas Hasenleitner, stellvertretender Bezirkspolizeikommandant auf OÖN-Anfrage. Lediglich einen etwas gröberen Einsatz habe es Freitagnacht gegeben. "Die Sperrstunde um 3 Uhr wurde sowohl am Freitag als auch am Samstag überdurchschnittlich diszipliniert eingehalten", sagt Hasenleitner. Während des Volksfestes und der Messe gibt es am Messegelände eine sogenannte "PI (Polizeiinspektion) Messe". "Bis zu 20 Beamte waren während des Volksfestes im Dienst, während der Messe werden es noch etwas mehr sein", sagt Hasenleitner.

Abendstimmung im Volksfest Bild: Streif

Ab heute wird es sich auf dem Messegelände und in den Hallen so richtig abspielen. "Es ist alles für die Aussteller angerichtet, die ab Montagfrüh ihre Stände beziehen können. In den kommenden Tagen geht es also rund auf dem Areal", sagt Slezak.

Eröffnet wird die Messe am Donnerstag von Bundeskanzler Karl Nehammer, parallel dazu öffnet auch das Volksfest (bei freiem Eintritt) bis Sonntag wieder seine Türen.

Die OÖN sind als Medienpartner der Rieder Messe mit dabei und mit einem Messestand in der Halle 15 vertreten. Inhaber der OÖNcard erhalten einen ermäßigten Eintritt. Im Online-Vorverkauf (riedermesse.at) statt 11,50 Euro um 10,50 Euro, vor Ort um 11,50 Euro statt 13 Euro.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif

