Gut essen und trinken, aber dabei nicht auf bedürftige Menschen vergessen

Das 50-jährige Gründungsjubiläum feiert heuer der Rotary Club Ried mit mehreren Veranstaltungen – unter anderem mit der "Rotary GenussMeile" am Samstag, 1. Oktober, am Rieder Hauptplatz. "Bei passendem Wetter wollen wir den unteren Hauptplatz füllen", sagt Rotary-Präsident Rudolf Gruber. Aber was ist geplant?