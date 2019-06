Gurtnerin lebt in Australien: Erster Heimatbesuch nach 34 Jahren

Vor fast 40 Jahren sind Anna und Josef Traexl nach Australien ausgewandert. Kürzlich waren sie auf Heimatbesuch in Gurten und genossen die Gastfreundschaft der Verwandschaft. Für drei Wochen waren sie bei Nichte Johanna Wiesbauer (rechts, auf dem kleinen Foto links) einquartiert. "Ich glaube, ich habe in den drei Wochen schon 10 Kilo zugenommen. Wir werden täglich und überall mit gutem Essen und Köstlichkeiten verwöhnt", scherzt Anna Traexl. Die 65-jährige ist in Gurten geboren und im September 1979 mit ihrem Mann, einem gebürtigen Braunauer, nach Australien ausgewandert. Beim "Heimaturlaub" mit dabei waren auch die beiden Töchter Linda (32) und Marianne (38). Während die Eltern viele Besuche machten, erkundeten die Töchter Italien.

Als die Traexls ausgewandert sind, hatte Sydney rund drei Millionen Einwohner. Heute hat die australische Metropole mehr als sechs Millionen. "Australien ist ein Schmelztiegel der Nationen. In unserer Nachbarschaft wohnen Italiener, Chinesen, Vietnamesen und auch Menschen aus Ex-Jugoslawien. Aber wir kommen mit allen gut aus", sagt Anna Traexl.

Die Familie wohnt im Südwesten von Sydney, rund eine Autostunde vom Zentrum entfernt. Der letzte Heimaturlaub war im Jahr 1985, die beiden Töchter sind bereits in Australien auf die Welt gekommen. "Es ist schön, wenn man wieder viele alte Bekannte trifft. Aber man hat mehr Heimweh, wenn man ständig nach Hause fährt. Deshalb haben wir das eher vermieden. Wir haben uns in Australien gut eingewöhnt und sind dort verwurzelt", so die Gurtner Auswanderin.

Die Eltern der Gurtnerin sind früh gestorben, deshalb fiel 1979 die Entscheidung auszuwandern, nicht ganz so schwer. Damals waren auch die Verdienstmöglichkeiten und Jobaussichten in Australien sehr gut. Ein Pluspunkt waren auch das Klima, Strand und Meer.

Bevor Anna Traexl ausgewandert ist, hat sie in Braunau in einer Metzgerei gearbeitet, ihr Mann war fünf Jahre lang in einer Skifabrik in Regau beschäftigt. In Australien arbeitete Josef Traexl als Verkäufer in einer Fabrik für Arbeitskleidung. Auch in der Pension ist er noch an zwei Tagen in der Woche als Kurier-Fahrer unterwegs. "Ich will noch nicht jeden Tag nur zu Hause herumsitzen", sagt der 69-Jährige.

Gelegentlich Schweinebraten

Was vermissen die Traexls am meisten? "Die Wurst- und Fleischwaren sind von der Qualität in Australien weit entfernt von Österreich. Wir haben Essen aus vielen verschiedenen Nationen. Zu Hause wird italienisch, chinesisch und natürlich österreichisch gekocht. Manchmal gibt es sogar einen Schweinsbraten. Wenn wir Gäste haben, verwöhne ich sie mit österreichischen Mehlspeisen. Die sind wohl weltweit unerreicht. Und schmecken allen Nationen", schwärmt Anna Traexl von der heimischen Mehlspeisküche. Die Familie wohnt in einem Bungalow, die Töchter sind bereits ausgezogen und wohnen in Richtung Zentrum. "Die Appartements der Kinder sind fast teurer wie ein Haus in unserer Gegend. Die Grundpreise sind in den vergangenen Jahren explodiert", sagt die gebürtige "Schmalzbergerin".

Eine große Umstellung war das Autofahren. Von Links- auf Rechtsverkehr und auch die vielen Kreisverkehre in den kleinen Orten waren für Josef Traexl "gewöhnungsbedürftig". Und wie sieht es mit Schlangen und Krokodilen aus? "Giftschlangen kommen gerne in die Stadt. Die Swimmingpools locken sie an. Nach einem Zyklon in der Gegend von Queensland wurde heuer eine Fläche so groß wie England überschwemmt. Eine Million Kühe sind gestorben und die Krokodile in Gegenden geschwemmt, wo sie normalerweise nicht zu finden sind", schildert Anna Traexl.

Während ihr Gatte ein gut gekühltes Zipfer Bier genießt: "Das australische Bier ist sauteuer und schmeckt wesentlich schlechter. Ein Karton Bier kostet bei uns rund 50 Dollar".

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Gurten Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Josef Schuldenzucker Lokalredakteur Innviertel j.schuldenzucker@nachrichten.at