Gurtens Träume von Platz 2 wurden von Sturm Graz zunichtegemacht

Nach den Freitag-Niederlagen von WSC Hertha Wels und Vöcklamarkt hätte die Union Gurten in der 12. Runde der Regionalliga Mitte mit einem Heimsieg gegen die Sturm Graz Amateure sogar auf Platz zwei springen können. Es blieb allerdings beim Wunschdenken, die Realität sah am vergangenen Samstag anders aus.

Den Gurtnern steckten die zwei englischen Wochen und der damit verbundene Kräfteverschleiß noch ordentlich in den Knochen. Zudem musste Coach Peter Madritsch noch Fabian Wimmleitner vorgeben. Als dann mit Jakob Kreuzer ein weiterer Offensivspieler bereits nach 21. Minuten verletzungsbedingt vom Feld musste, war das Spiel nach vorne ziemlich schwer beeinträchtigt.

Die Partie begann von beiden Seiten äußerst zurückhaltend. Beide Trainer setzten auf eine stabile Abwehrleistung und wollten Fehler vermeiden. So gab es in der ersten Spielhälfte auch kaum einmal eine nennenswerte Torchance, keine Mannschaft war im letzten Drittel gefährlich.

Die kalte Dusche für Gurten kam gleich nach Wiederanpfiff. Mit einem schönen Konter bringt Vincent Trummer Sturm Graz mit 1:0 in Führung. Zwei Minuten später lässt Moritz Wels die Gurtner Defensive ganz schlecht aussehen und erzielt den zweiten Treffer. Damit ist die Partie eigentlich gelaufen. Als dann Moritz Wels mit seinem zweiten Treffer in der 66. Minute auf 0:3 stellt, ist die Partie bereits vorzeitig entschieden. Die Gurtner gaben sich zwar nicht auf und bemühten sich noch um eine Ergebniskosmetik, die Mannschaft war aber an diesem Tag offensiv zu schwach, um die Gäste noch ärger in Bedrängnis zu bringen. Die letzte Viertelstunde dominiert zwar Gurten und bekommt auch noch ein paar Chancen, unterm Strich kommt aber nichts Zählbares dabei heraus.

Pause für die Jungen Wikinger

Nach der 2:4-Auswärtsniederlage gegen den SC Weiz in der Vorwoche durften die Jungen Wikinger eine "schöpferische" Pause einlegen.

Nach dem spielfreien Wochenende steht am kommenden Freitag, 8. Oktober, um 19 Uhr, ein schweres Auswärtsspiel auf dem Programm. Die Wikinger müssen im Oberösterreich-Derby gegen Vöcklamarkt antreten. Nachdem die Heimischen in den vergangenen Partien nicht mehr ganz so stark agierten, ist zumindest ein Punktgewinn möglich.

Zwangspause für Friedburg

Eine ungewollte Pause gab es am Wochenende für die Kicker der Spg. Friedburg/Pöndorf. Das Auswärtsspiel in Pregarten wurde abgesagt. Der Grund: zahlreiche Corona-Fälle beim Gegner aus dem Mühlviertel.

Das nächste Heimspiel steht für die Pessentheiner-Truppe am kommenden Samstag um 16 Uhr auf dem Programm. Gegner ist ASK Steyr/St. Valentin.