Die Madritsch-Truppe besiegte am vergangenen Samstag Spittal/Drau mit 1:0 und pirschte sich auf den dritten Tabellenplatz vor. Der Sieg fiel zwar vom Ergebnis her relativ knapp aus, war aber über die gesamte Spielzeit gesehen nie groß in Gefahr. Bitter für die Gastgeber war, dass Kapitän Thomas Reiter bereits nach wenigen Spielminuten wegen einer Schulterverletzung ausfiel. Doch auch diese Schwächung wurde kompensiert, Gurten bestimmte das Spiel und wurde in der 25. Minute nach einem schönen