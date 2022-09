INNVIERTEL. "Der Trend stimmt, der Pfeil zeigt in die richtige Richtung", sagt Gurten-Trainer Peter Madritsch vor dem morgigen Auswärtsspiel (19 Uhr) in der Regionalliga Mitte gegen Treibach. Nach einem mäßigen Saisonauftakt kamen die Gurtner in den vergangenen Wochen immer besser in Fahrt. Nach zwei Unentschieden feierten die Innviertler zuletzt zwei Siege, dazwischen lag der begeisternde Auftritt gegen Red Bull Salzburg im ÖFB-Cup.