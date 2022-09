Gurten will gegen Klagenfurt den fünften Sieg in Folge feiern

Seit mittlerweile sechs Spielen ist die Mannschaft von Trainer Peter Madritsch bereits ungeschlagen. Zuletzt feierten die Gurtner vier Siege in Folge. Die Siegesserie begann nach dem starken Auftritt im ÖFB-Cup gegen Salzburg. Die Gurtner unterlagen vor 4000 Zuschauern zwar mit 0:3, boten dem Serienmeister aber einen tollen Kampf.

Zuletzt siegte Gurten im Innviertel-Derby gegen die Jungen Wikinger aus Ried knapp mit 1:0. Heute Abend (19 Uhr) gastiert Gurten beim SAK Klagenfurt. Die Kärntner sind mit nur fünf Punkten aus zehn Spielen Tabellenletzter. Dementsprechend liegt die Favoritenrolle klar bei den Innviertlern.

Ganz anders gestaltet sich die Situation bei den Jungen Wikingern. Nach einem furiosen Saisonbeginn stottert der Motor bei der Amateurmannschaft der SV Ried gewaltig. Nur ein Sieg gelang dem Team von Trainer Maximilian Senft in den vergangenen sieben Spielen, zuletzt setzte es drei Niederlagen in Serie. Heute Abend wollen die Rieder daheim (altes Rieder Stadion, 19 Uhr) gegen den Vorletzten Allerheiligen in die Erfolgsspur zurückkehren. Der Eintritt für Dauerkartenbesitzer der SV Ried ist frei.

Anschluss nicht verlieren

Die beiden Innviertler OÖ-Ligisten SPG Friedburg/Pöndorf und Ostermiething bestreiten morgen ebenfalls ein Spiel vor heimischer Kulisse. Während Friedburg mit dem Tabellendritten Edelweiß Linz (16 Uhr) eine voraussichtlich sehr schwierige Aufgabe zu lösen hat, empfängt Ostermiething die zuletzt strauchelnden Dietacher (16.30 Uhr). Der Aufsteiger startete fulminant in die neue Saison, musste jedoch den Platz in den vergangenen drei Spielen als Verlierer verlassen. Für beide Teams aus dem Bezirk Braunau gilt es, in den kommenden Partien anzuschreiben, um den Anschluss an das gesicherte Mittelfeld nicht frühzeitig zu verlieren.