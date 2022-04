Gurten und Junge Wikinger siegten

Noch nie konnte die Union Gurten ein Spiel gegen Deutschlandsberg gewinnen, am Gründonnerstag war es aber so weit: Mit dem 1:0-Heimerfolg hat die Mannschaft von Trainer Peter Madritsch den zweiten Tabellenplatz gefestigt. Einen Riesenschritt aus der Abstiegszone heraus machten die Jungen Wikinger. Sie schossen Schlusslicht Stadl-Paura mit einem 7:0-Kantersieg vom Platz.

Das Schlagerspiel zwischen dem Tabellenzweiten Gurten und dem unmittelbaren Verfolger Deutschlandsberg war ein toller Schlagabtausch. In der 41. Minute hatte Gurten die große Chance zur Führung, doch Fabian Wimmleitner scheiterte per Elfmeter. Drei Minuten nach Wiederbeginn war es dann aber so weit: Florian Schütz erzielte mit einem Gewaltschuss genau ins Kreuzeck die Führung. Gurten dominierte die 2. Spielhälfte klar und gewann die Partie verdient. Einziger Wermutstropfen: Fabian Wimmleitner und Jacub Przybylko holten sich die fünfte Gelbe ab und sind gesperrt, Thomas Burghuber und Rene Wirth schieden verletzungsbedingt aus. Weiter geht es bereits am Ostermontag mit der Auswärtspartie gegen die Amateure des WAC.

Kantersieg der Jungen Wikinger

Die Jungen Wikinger feierten daheim gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten Stadl-Paura einen 7:0-Sieg. Bereits nach elf Minuten lagen die Rieder durch Tore von Valentin Akrap (2x) und Junior Diomande mit 3:0 in Führung. Der Rest gegen völlig überforderte Gäste war nur noch Formsache.

Damit ist die Mannschaft von Trainer Stefan Offenzeller seit vier Spielen ungeschlagen. In der Tabelle kletterten die Rieder damit auf den zehnten Platz. Am Ostermontag wollen die Wikinger diese Serie auswärts gegen Gleisdorf fortsetzen. "Wir haben jetzt viel Selbstvertrauen getankt. Wir trauen uns auch in Gleisdorf etwas zu und wollen auf alle Fälle punkten", sagt Kapitän Julian Baumgartner. (tst/jsz)