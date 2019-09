Gurten liefert gegen Horn die Sensation

Total ausgelaugt, aber überglücklich: Regionalligist Union Gurten gelang am vergangenen Dienstag in der zweiten Runde des ÖFB-Uniqa-Cups die große Überraschung. SV Horn, der Tabellenzweite und die Torfabrik der 2. Liga, wurde in der Park 21-Arena aus dem Bewerb geworfen.

Mit 2:0 setzte sich die Mannschaft von Trainer Peter Madritsch gegen den Profiverein aus Niederösterreich durch. Die Tore für die aufopferungsvoll kämpfenden Gurtner erzielten Kapitän Thomas Reiter (68.) und Fabian Wimmleitner (84.).

Zweitligist SV Horn gab vor allem in den ersten 20 Minuten ordentlich Gas und Gurtens Defensive war schwer gefordert. Ab der 25 Minute wurden die Heimischen dann etwas mutiger. Vor allem der schnelle Rene Wirth war mit seinen Vorstößen stets brandgefährlich, seine Querpässe fanden aber meist keinen Abnehmer. Elfmeteralarm in der 45. Minute: Gurten forderte nach einem Foul an Tom Kreilinger einen Penalty, die Pfeife des Schiris blieb aber stumm.

Kämpferische Topleistung

Die zweite Spielhälfte war dann ein richtiger Cupfight: In der 60. Minute haben die Gäste eine Doppelchance zur Führung. Danach legt auch Gurten ein Schäuferl nach. Nach einem Eckball von Sebastian Zirnitzer ist Kapitän Thomas Reiter mit dem Kopf zur Stelle und köpft zur Gurtner Führung ein. Die Entscheidung dann in der 83. Minute: Tom Kreilinger wird im Strafraum umgesäbelt, den Elfmeter verwandelt Fabian Wimmleitner souverän. Danach ist Gurten dem 3:0 näher als die Gäste dem Anschlusstreffer. Gurten jubelt, große Enttäuschung beim SV Horn.

Gurtens Trainer Peter Madritsch fand nach dem Spiel nur lobende Worte für sein Team: „Wir hatten keinen Schwachpunkt und haben den taktischen Plan zu 100 Prozent umgesetzt!“

Die dritte Runde des ÖFB-Cups wird noch heuer gespielt. Termin ist am Mittwoch, 30., und Donnerstag, 31. Oktober.

Gurten darf sich auf jeden Fall wieder auf ein Heimspiel freuen und auch auf einen Gegner aus der ersten oder zweiten Bundesliga.

