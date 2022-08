Mit zwei Punkten aus den ersten drei Partien verlief der Saisonbeginn für die Union Gurten in der Regionalliga Mitte nicht nach Wunsch. Von einem Fehlstart möchte Trainer Peter Madritsch jedoch nicht sprechen. "Leider konnten wir an die guten Frühjahrsleistungen nicht anknüpfen, was hauptsächlich der kurzen Vorbereitung geschuldet war. Bislang hatten wir aber auch sehr gute Mannschaften zu bespielen", sagt Madritsch. "Ich sehe, wie mein Team arbeitet und was die Jungs leisten.