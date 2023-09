Gurten hofft auf die große Cup-Sensation: "Können Rapid ein Bein stellen"

„Es ist noch enorm viel zu tun, aber mit der Hilfe der Funktionäre und Spieler werden wir das bis zum Spiel schaffen“, sagt Josef Rosenberger, einer von drei Obmännern der Union Gurten. Am Mittwoch, 27. September blickt „Fußball-Österreich“ zum einen auf Rekordmeister Rapid und zum anderen auf den Regionalliga-Verein aus dem Innviertel. „Es ist ein Traumlos“, sagt Gottfried Weinberger, ebenfalls Obmann der Gurtner Kicker. Das Duell David gegen Goliath im Klaus-Roitinger-Stadion in Ried stößt bei Fußballfans im Innviertel auf großes Interesse. Bisher wurden mehr als 4000 Karten verkauft, die 1100 Sitzplätze waren in Windeseile weg. Insgesamt sind laut Auflage der Bezirkshauptmannschaft Ried 6500 Fans für das Spiel David gegen Goliath zugelassen. Jene, die es nicht ins Stadion schaffen, können das Spiel live im ORF verfolgen. „Es ist uns schon klar, dass das nicht in erster Linie an uns liegt, aber unsere Leistung vergangene Saison gegen Salzburg ist sicher in Erinnerung geblieben“, sagt Rosenberger.

Die Mannschaft der Union Gurten hofft auf die große Sensation im ÖFB-Cup Bild: Reinhard Schröckelsberger

In Sachen Sicherheit überlässt der ÖFB nichts dem Zufall, die Partie wurde zum Sicherheitsspiel ausgerufen. „Nachdem feststand, dass wir heuer nicht in der Innviertel-Arena spielen können, gab es sehr positive Gespräche mit der Stadtgemeinde Ried. Auch bei den Platzwarten herrscht Aufbruchsstimmung. Generell ist das Ganze ein Riesenaufwand, aber wir freuen uns riesig auf dieses große sportliche Highlight für die Union Gurten“, sagt Rosenberger. Alleine für die Ausschank benötige man rund 80 bis 85 Helfer. „Ich bin überzeugt davon, dass wir gegen Rapid eine Chance haben. Vielleicht können wir den Wienern ein Bein stellen. Möglich ist es“, zeigt sich Weinberger zuversichtlich.

Gottfried Weinberger (rechts) Bild: Reinhard Schröckelsberger

"Schießen eins und kriegen keins"

Am Vorbereitungsrhythmus werde nichts geändert, sagt Peter Madritsch, der bereits seine sechste Saison als Cheftrainer in Gurten aktiv ist. „Diese Mannschaft geht sowieso immer mit vollem Einsatz ins Spiel. Da haut jeder alles raus“, sagt Madritsch und fügt hinzu: „Die Konstellation bei uns im Verein mit dem Trainerteam und vielen Spielern, die schon lange hier spielen, sucht seinesgleichen. Mal schauen, wie lange die Reise dauert, aber Gurten ist mein Herzensrein“, sagt Madritsch. Auf die Frage, wie er die bisherige Saison von Rapid analysiere, antwortet der 49-Jährige kurz und bündig: „Es steht mir als Trainer von Gurten sicher nicht zu, die Situation bei Rapid einzuschätzen.“ Rapid befinde sich in einer „einer völlig anderen Fußballwelt, davor ziehe ich meinen Hut. Die Fans sind ein Wahnsinn.“ Und die Chancen seiner Mannschaft? „Unsere größte Chance ist, dass wir eigentlich keine haben und genau diese wollen wir nutzen.“ Den gewünschten Spielverlauf sieht Madritsch mit einem Augenzwinkern so: „Wir schießen eins und kriegen keins.“

Angesprochen auf den Spielort beginnen die Augen von Madritsch zu leuchten. „Ich war schon als kleiner Bub in diesem Stadion, die SV Ried habe ich im Herz und Blut. Es ist für mich und die Mannschaft eine riesengroße Ehre im Klaus-Roitinger-Stadion zu spielen. Roitinger ist für die Fußball- Galionsfigur im Innviertel. Er steht für das Fußballwunder Ried“, sagt Madritsch.

Wiedersehen mit Ante Bajic

Ein Wiedersehen wird es am 27. September mit dem Ex-Gurtner Ante Bajic geben. Der 28-Jährige schaffte über die SV Ried den Sprung zu Rapid Wien . „Er ist ein geiler Typ, ich freue mich extrem auf das Spiel gegen ihn und Rapid. Ante ist einer von uns. Wenn es sich ausgeht, schaut er bei uns in Gurten vorbei. Viele von unserem Team stehen noch in engem Kontakt mit ihm. Alle haben ihm diesen Sprung gegönnt“, sagt Gurten Kapitän Thomas Reiter. „Es ist Wurscht, wo man hinkommt. Ob auf irgendwelchen Fußballplätzen oder im Wirtshaus. Sofort ist dieses Spiel gegen Rapid das Thema Nummer eins. Wir als Mannschaft haben aber vorher noch unsere Pflichtaufgaben in der Regionalliga zu absolvieren. Erst dann konzentrieren wir uns auf Rapid“, sagt Reiter, der dem haushohen Favoriten aus der Bundeshauptstadt einen heißen Tanz prophezeit: „Wir haben in den letzten Jahren schon häufiger gezeigt, dass wir gegen gute Gegner mithalten können, unter anderem in der Vorbereitung gegen RCD Mallorca. Rapid ist auf einem ähnlichen Niveau. Wenn wir alle unser volles Potenzial abrufen können, dann haben wir eine Chance“, sagt Reiter. Der Tag des vielleicht größten Spiels seiner (bisherigen) Karriere zeichnet der Abwehrspieler so: „Ich werde bis 13 oder 14 Uhr arbeiten. Dann lege ich mich kurz auf die Couch. Anschließend gehe ich, nachdem ich in Ried wohne, zu Fuß ins Stadion. Und dann werden wir Rapid herhaun."

Vorfreude bei der Union Gurten und den Premium-Sponsoren Bild: Reinhard Schröckelsberger

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif