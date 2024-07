Gurten gegen LASK: Bisher rund 3000 Karten verkauft

Bis Dienstagabend wurden rund 3000 Karten verkauft. Im Auswärtssektor haben 1300 Fans Platz. "Wir sind mit 150 freiwilligen Helfern im Einsatz", sagt Sebastian Dietrich, sportlicher Leiter der Union Gurten. Der Aufwand für die Organisation des Cup-Schlagers, der von der Behörde wegen der großen Rivalität zwischen Ried-Fans und LASK-Anhängern als Risikospiel eingeordnet wird, ist groß.

Die Gurten-Funktionäre setzen alles daran, um ein Fußballfest wie im Herbst 2023 gegen Rapid auf die Beine zu stellen. "Wir sind klarer Außenseiter, das steht außer Frage. Ich traue unserer Mannschaft zu, dass sie einmal mehr über sich hinauswachsen kann. Wir gehen sicher nicht mit der Einstellung aufs Feld, dass wir die Anzahl der Gegentore in Grenzen halten wollen. Wir wollen die Linzer ärgern", sagt Dietrich. (tst)

Die Sitzplätze sind ausverkauft. Stehplätze gibt es noch ausreichend. Karten sind online unter www.union-gurten.at bei den Raiffeisenbanken Gurten und Ried und an der Abendkasse (ab 16 Uhr) erhältlich. Mehr am Donnerstag in der Rieder Volkszeitung.

Autor Thomas Streif