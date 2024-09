Gurten gegen Junge Wikinger in der Favoritenrolle

"Es ist für uns das Heimspiel mit dem eindeutig größten Zuschauerinteresse", sagt Tim Entenfellner, Team-Manager der Jungen Wikinger, vor dem Regionalliga-Duell am morgigen Donnerstag (19 Uhr, Innviertel-Arena) gegen die Union Gurten. Entenfellner rechnet mit rund 600 Besuchern beim Lokalderby, ansonsten kommen zu den Spielen der zweiten Mannschaft der SV Ried meist nur 150 Fans.

Die Favoritenrolle ist nach fünf gespielten Runden eigentlich klar vergeben: Die Gurtner sind mit vier Siegen und einem Unentschieden sehr stark in die Saison gegangen. "Wir sind selber ein wenig überrascht, weil normalerweise starten wir punktemäßig nicht so gut in eine Saison", sagt Gurtens Kapitän Thomas Reiter mit einem Schmunzeln. Die Wikinger haben nach zwei Auftaktsiegen zuletzt drei Niederlagen in Folge kassiert.

Viele Gurtner waren in Ried

Unabhängig von den sehr guten Ergebnissen sei von den Leistungen her aber noch durchaus Luft nach oben. "Wir sind noch nicht ganz dort, wo wir eigentlich hinmöchten, aber das ist nach diesem Auftakt Jammern auf hohem Niveau", sagt Reiter, der wie zahlreiche weitere Gurten-Akteure früher im SVR-Nachwuchs kickte.

Beim 2:0-Heimsieg gegen Steyr standen laut SVR-Funktionär Entenfellner nicht weniger als neun Spieler mit Ried-Vergangenheit in der Gurten-Startelf. "Man kennt sich untereinander, daher ist es sicher ein besonderes Spiel", sagt Entenfellner.

Union Gurten Bild: Reinhard Schröckelsberger

Noch kein Auswärtssieg

Von den bisherigen zehn Regionalliga-Duellen der beiden Teams konnte Gurten alle fünf Heimspiele für sich entscheiden. Allerdings sind auch die Jungen Wikinger im heimischen Stadion (ein Sieg, vier Unentschieden) ungeschlagen. "Ich hoffe, dass wir eine ähnliche Leistung wie zu Saisonbeginn auf den Platz bringen. Wir müssen gegen die robuste, eingespielte, sehr routinierte Gurtner Spitzenmannschaft voll dagegenhalten", sagt JWR-Trainer Julian Baumgartner.

"Wir brauchen eine geschlossene Mannschaftsleistung, um als Sieger vom Platz zu gehen. Wir haben uns in den vergangenen Spielen in Ried immer sehr schwer getan", sagt Gurten-Kapitän Reiter im OÖN-Gespräch. "Wir wollen natürlich zeigen, wer der lokale Platzhirsch ist. Das hat nichts mit den Profis der SV Ried zu tun, weil wir wissen, dass das eine andere Liga ist", sagt Reiter.

Wiedersehen mit Felix Wimmer?

Möglicherweise kommt es für ihn und seine Mannschaftskollegen zu einem Wiedersehen mit einem alten Bekannten: Torhüter Felix Wimmer wechselte im Sommer zur SV Ried, wo er hinter Andreas Leitner die Nummer zwei ist. Aufgrund einer Knieverletzung des Standardtorhüters Dominik Stöger könnte es sein, dass Wimmer für die Jungen Wikinger im Tor steht. Bei den Gurtnern fehlen Jakob Kreuzer (verletzt) und Tobias Schott (gesperrt).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif