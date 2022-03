Gurten gegen internationale "Auswahl"

Beim Auswärtsspiel in Stadl-Paura erwartet die Madritsch-Schützlinge eine völlig neue Truppe. Die Heimischen haben im Winter 28 (!) neue Spieler geholt, die den drohenden Abstieg verhindern sollen. Ob das die Gurtner beeindruckt, bleibt abzuwarten. "Wir gehen davon aus, dass im neuen Kader einige sehr gute Einzelspieler dabei sind, also ist höchste Vorsicht geboten. Wir dürfen Stadl-Paura auf gar keinen Fall unterschätzen", sagt Gurtens sportlicher Leiter Franz Reisegger. "Ich wäre schon mit einem 1:0 zufrieden", sieht auch Trainer Peter Madritsch ein schweres Spiel auf seine Mannschaft zukommen.

Mit nur einem Punkt aus zwei Heimspielen sind die Jungen Wikinger nicht gut in das Frühjahr gestartet. Zuletzt setzte es daheim eine 3:5-Schlappe gegen Treibach. Am Samstag (14 Uhr) gastiert die zweite Mannschaft der SV Ried auswärts bei den WAC-Amateuren. "Wir wollen unbedingt den ersten Sieg in diesem Jahr holen, auch wenn das alles andere als einfach wird. Wolfsberg ist eine talentierte Mannschaft, aber mit einer Top-Leistung ist für uns sicher etwas möglich", sagt JW-Teammanager Tim Entenfellner.

Noch nicht richtig in Fahrt ist auch OÖ-Ligist Friedburg. Die Pessentheiner-Truppe muss im Auswärtsspiel in Mondsee (Samstag, 15.30 Uhr) unbedingt punkten, um den Anschluss an das vordere Tabellendrittel nicht zu verlieren.