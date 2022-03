Gurten freut sich über Traumstart

Nach dem 2:0-Heimsieg gegen Titelanwärter WSC Hertha Wels folgte ein 2:1-Sieg bei Tabellenschlusslicht ATSV Stadl-Paura. Gurten ging praktisch mit einer 1:0-Führung in die Partie. Bereits in der vierten Minute entschied der Unparteiische auf Elfmeter, diese Chance ließ sich Gurtens Goalgetter Fabian Wimmleitner nicht entgehen. Aber Stadl-Paura zeigte Kampfgeist und bereits in der 12. Minute konnte Predrag Radovanovic ausgleichen. Während die Heimischen schon mit einem Punkt liebäugelten, holte sich Gurten mit der schönsten Aktion des Spiels doch noch einen "Dreier". Rene Wirth war seinem Bewacher mit einem Tempovorstoß enteilt, er passte ideal zur Mitte und dort stand Jacub Przybylko (76.) goldrichtig.

Überhaupt noch nicht in die Gänge kommen die Jungen Wikinger. Gegen die WAC/Amateure konnten die Rieder über 85 Minuten ein 0:0 halten, ehe die Kärntner mit drei späten Treffern noch einen klaren und durchaus verdienten 3:0-Erfolg feierten. Die einzig nennenswerte Chance für die Jungen Wikinger hatte Philipp Birglehner, der einen abgefälschten Freistoß an die Latte setzte. Mit nur einem Punkt aus den bisherigen drei Spielen im Frühjahr geraten die Innviertler immer mehr in Abstiegsgefahr. Am Freitag ist man im Heimspiel (19 Uhr, Leichtathletik-Stadion) gegen Bad Gleichenberg schon unter Zugzwang. "Wir brauchen endlich ein Erfolgserlebnis", sagt Teammanager Tim Entenfellner.

Der langersehnte Sieg

Nach einem holprigen Start in die Rückrunde zeigte sich die Spielgemeinschaft Friedburg/Pöndorf im Derby in Mondsee von seiner "Schokoladenseite". Bereits in der 19. Minute ließ Jonas Reitter seine Gegenspieler "stehen" und schoss zur Friedburger Führung ein. In der 26. Minute erhöhte Andreas Friedl nach schnellem Umschaltspiel auf 0:2. Endgültig entschieden war die Partie dann in der 75. Spielminute. Ernst Öbster bediente Andreas Friedl ideal, der hatte keine Probleme und erhöhte auf 3:1. Den Schlusspunkt setzte dann kurz vor dem Ende wieder Jonas Reitter.