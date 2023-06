Gurten erwartet heute "rassiges" OÖ-Derby gegen Vöcklamarkt

Peter Madritsch rechnet mit einem Gegner, der "um jeden Meter kämpfen, kratzen und beißen wird". Mit seiner Mannschaft gastiert der Coach der Union Gurten heute (19 Uhr) in Vöcklamarkt. Die Hausruckviertler liegen derzeit zwei Punkte vor einem Abstiegsplatz auf Rang zwölf in der Regionalliga Mitte. Ein Sieg gegen die Gurtner zwei Spieltage vor Saisonende würde demnach einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt bedeuten.