Besser hätte die Frühjahrssaion für die Union Gurten nicht starten können. Sechs Punkte aus zwei Spielen, Tabellenplatz vier mit 33 Punkten. Der Rückstand auf den Spitzenreiter Sturm-Graz-Amateure beträgt lediglich fünf Punkte. Am morgigen Samstag will die Mannschaft von Trainer Peter Madritsch den Erfolgslauf im Heimspiel gegen den Vorletzten Spittal an der Drau fortsetzen. Omer Tarabic, stellvertretender sportlicher Leiter, warnt vor den Kärntnern. "Spittal hat sich im Winter, unter anderem