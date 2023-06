Gurten beendete Saison auf Platz vier

Zur Halbzeit lag Gurten noch mit 0:1 zurück. Durch die Tore von Florian Schütz (60. Minute), Chidera Henry Nwoga (77.) und Stephan Murauer (93.) drehten die Gurtner die Partie im zweiten Spielabschnitt zu ihren Gunsten.

Vor der Saison gab Trainer Peter Madritsch als Saisonziel einen Platz unter den besten fünf Mannschaften aus. Mit Rang vier (55 Punkte) wurde dieses Ziel jetzt erreicht.

Die Jungen Wikinger empfingen am Freitagabend die Mannschaft von St. Anna. Bei der zweiten Mannschaft der SV Ried kamen zahlreiche Spieler aus der U18-Nachwuchsakademie zum Einsatz. Die junge Mannschaft zeigte im letzten Spiel unter Interimstrainer Lukas Brandl beim 1:1-Unentschieden eine sehr couragierte Leistung. Den Ausgleichstreffer für die Jungen Wikinger erzielte Daniel Wimmer in der 69. Spielminute. Dank dieses Punktgewinns beendeten die Rieder die Saison in der Regionalliga Mitte mit 47 Punkten auf dem guten sechsten Platz.

