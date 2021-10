Günter Streicher (SP) stürzt Langzeit-Bürgermeister

"Das ist ein Wahnsinn", sagte Schärdings neuer Bürgermeister Günter Streicher (SPÖ) in einer ersten Reaktion gestern am späten Nachmittag im OÖN-Gespräch. Streicher setzte sich bei der Stichwahl mit einer niedrigen Wahlbeteiligung (rund 52 Prozent) gegen den amtierenden ÖVP-Bürgermeister Franz Angerer mit 53,06 Prozent der Stimmen durch.

"Ich bin sprachlos über dieses Ergebnis, aber irgendwie habe ich gespürt, dass heute mein Tag sein könnte. Ich habe so viele positive Signale aus der Bevölkerung erhalten und auf die Überraschung gehofft", sagte Streicher. Er wolle auf alle Parteien zugehen und gemeinsam "das Beste für Schärding" erreichen. "Ich habe bereits erste Gespräche mit Vizebürgermeister Christoph Danner (ÖVP) und Stefan Schneebauer von der FPÖ geführt. Diese Gespräche werden in den kommenden Tagen intensiviert", sagte Streicher. Unter anderem soll ein Jugendparlament eingeführt werden, zudem wird es Fragestunden vor den Gemeinderatssitzungen geben. "Ich will eine transparente Politik machen und alle einbinden", sagte Streicher.

"Bin sehr enttäuscht"

"Natürlich bin ich sehr enttäuscht. Ich wünsche meinem Nachfolger alles Gute, zum Wohle der Stadt Schärding", sagte Angerer gestern Abend.