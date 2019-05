Gstanzl und Tanzl mit Harry und Pepi

Das Zelt wurde bereits oberhalb des Sportplatzes in Senftenbach aufgestellt und bietet Platz für 1500 Personen. Die Ortsdurchfahrt ist an den drei Festtagen für den Verkehr gesperrt.

"Seit mehr als zwei Jahren arbeitet ein Festausschuss an der Organisation des Festes. Für das kommende Wochenende werden mehr als 50 Kapellen mit uns feiern", freut sich Obmann Thomas Strasser über die vielen Anmeldungen.

Die ganze Gemeinde wird am n kommenden Wochen mithelfen, um das riesige Arbeitsvolumen bewältigen zu können. "Wir werden rund 350 Personen im Einsatz haben. Verwandte, Bekannte, Freunde und auch Mitglieder anderer Vereine unterstützten uns tatkräftig", sagt Obmann Thomas Strasser.

Moderator und Witzeerzähler Harry Prünster moderiert den Abend. Bild: ORF

Am ersten Tag des Festes steht ein besonderer Abend auf dem Programm. Unter dem Motto "Gstanzl und Tanzl mit Harry Prünster" führt der aus Radio und Fernsehen bekannte Moderator am Freitag, 31. Mai, durch das Programm. Mit dabei sind die Aspacher Tridoppler, die Goaß Moß-Musi, die Gutauer Stubenhocker, D’Weinberg-Schnecken, die Innviertler Wirtshausmusi und Bene Weber aus Bayern. Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr, der Gstanzlabend beginnt um 20 Uhr. Weitergefeiert wird dann am Samstag, 1. Juni, (19.30 Uhr Festakt). Am Sonntag, 2. Juni, beginnt das Programm um 10 Uhr mit dem Empfang der Kapellen. Ab 14 Uhr musikalischer Ausklang. Unter den anwesenden Musikkapellen werden eine Trompete und ein Saxophon verlost.

Gstanzl & Tanzl am Freitag, 31. Mai, 20 Uhr; Vorverkaufskarten bei allen Raiffeisenbanken, Ö-Ticket, MV Senftenbach.