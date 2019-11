Gscheit gschert: Lustige Gstanzln in urigem Ambiente

Es ist das letzte Mal, dass im urigen Saal des Gasthauses Zwink der Vorhang für das original Innviertler Gstanzlsingen aufgeht. Wehmütig? Schon ein bisserl, sagt Maria Kastinger, die vor 19 Jahren gemeinsam mit Volksbildungswerk-Leiter Sepp Hintermaier die Erfolgsveranstaltung aus der Wiege hob. Nun sperrt der Braugasthof, der seit jeher Veranstaltungsort des Gstanzlsingens ist, mit Ende des Jahres zu. Der Zwink-Wirt sei die optimale Location gewesen – urig, heimelig, die Künstler nah beim Publikum. Zu einem anderen Wirt wechseln will Kastinger nicht, "wir sind alle schon ein bisserl müde."

Die Vorbereitungen laufen das ganze Jahr. Nun alles neu zu planen, wäre mühsam. Außerdem, sagt Kastinger, die auch Landwirtin und Pfarrsekretärin ist, gehöre das Gstanzlsingen einfach hierher. Es habe alles seine Zeit, "wir können eine lebendige Szene hinterlassen. Es freut mich, dass wir in 20 Jahren etwas aufbauen konnten, das jetzt noch so dynamisch ist." Dass der 20er nicht vollgemacht werden kann, sieht die Gstanzl-Mutter gelassen, dann könne man wenigstens sagen, es hätte im zwanzigsten Jahr aufgehört. Mit Augenzwinkern fügt sie hinzu: "Aber wer weiß schon, was sich noch ergibt."

Jährliche Fixstarter sind die Lokalmatadore, die Aspacher Tridoppler. Bild: privat

Vom ersten Tag an ein Erfolg

Als Kastinger die Gstanzltruppen erstmals ins Innviertel trommelte, gab es in der Region noch keine vergleichbare Veranstaltung. Die Idee holte sie sich bei einem Gstanzlsingen im salzburgerischen Kaltenhausen. Sie fragte sich, warum es im Innviertel nichts Derartiges gebe, obwohl genügend Gstanzlgruppen hier heimisch wären. Angefangen bei den Aspacher Tridopplern, zu denen Kastinger eine ganz besondere Beziehung hat, zählt doch ihr Vater Hans zu den Gründungsmitgliedern. Was folgte, schrieb Geschichte: Gleich am ersten Tag war der Zwink-Saal bis auf den letzten Platz gefüllt, innerhalb einer Woche nach dem ersten Singen waren die Karten fürs nächste Jahr schon wieder ausverkauft. Die Innviertler Volksmusikveranstaltung wurde weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannt, die Leute kamen aus anderen Bundesländern und dem benachbarten Bayern angereist. Auch die Leute aus der Region wurden hellhörig, schon bald gab es Nachahmer.

Kastinger hatte jenes Maß zwischen Tradition und zeitgemäßem Pep gefunden, um das Gstanzlsingen wieder "in" zu machen. Ein Händchen für die Auswahl der auftretenden Künstler hatte die Gstanzl-Fachfrau ja schon immer. Sie achtet darauf, dass die Witze nicht zu derb, trotzdem frech, witzig und echt innviertlerisch sind.

Maria Kastinger Bild: Alois Litzlbauer

Die Mitwirkenden des Original Innviertler Gstanzlsingen

Die Termine des 19. Aspacher Gstanzlsingens:

Freitag, 8. November, 19.30 Uhr, Samstag, 9. November, 13.30 und 19.30 Uhr,

Sonntag, 10. November, Mundart-Gottesdienst mit den Uttendorfer Sängerinnen um 9 Uhr, Gstanzl-Frühschoppen um 11 Uhr, Vorstellung um 17 Uhr.

Die Mitwirkenden: Die Aspacher Tridoppler dürfen als Männer der ersten Stunde auch in der letzten Stunde nicht fehlen. Die g’standenen Männer in original Innviertler Tracht begeistern in gewohnter Art mit ihren frisch-frechen Gstanzln und lustigen „selbst-gestrickten“ Liedern.

Die Krammerer Sänger singen seit 1993 zusammen und sind weit über das Innviertel hinaus bekannt. Hauptaugenmerk legen sie auf typische Innviertler Lieder, besonders auf den Innviertler Landler, der beim Gstanzlsingen natürlich nicht fehlen darf.

Gstanzlsänger, Humorist und Unterhalter Josef Bäff Piendl zieht in bayerischer Mundart die Register des Humors. Immer wieder überrascht er durch spontane Aktionen.

Die Tanngrindler Musikanten aus Hemau bei Regensburg sind eine der bekanntesten Volksmusikkapellen der Oberpfalz. Sie zeichnet vor allem ihre rassige, frische Spielweise aus.

Zwei Sangesfreunde, Karl und Harry alias die Gutauer Stubenhocker, bringen Abwechslung. Die beiden Mühlviertler verstehen es, die Zuhörer mit Situationskomik zum Lachen zu bringen.

