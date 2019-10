Grundlehrgang: 90 weitere Helfer

"Die Gruppe im Lösch- bzw. technischen Einsatz" – so lautete das zweitägige Ausbildungsprogramm. Norbert Paulusberger, Zuständiger für die Ausbildung der Feuerwehren des Bezirkes Ried, weiß: "Ob ein Innenangriff, ein Löschangriff über eine Schiebeleiter, ein Verkehrsunfall oder gefährliche Stoffe und Gefahren an der Einsatzstelle – das Spektrum im Einsatz ist breit gefächert. Genau dazu bedarf es einer intensiven theoretischen und vor allem praktischen Ausbildung."

Statistisch acht von zehn Teilnehmern schlossen die Truppführer-Ausbildung mit "vorzüglichem Erfolg" ab. Genau ein Drittel davon waren Frauen, die ihren Mann künftig im Einsatz stellen. "Diese erfreuliche Entwicklung spiegelt einen jahrelangen Trend in unserem Bezirk wider, der sich von der Jugendarbeit bis hin in den Aktivdienst zieht", so Bezirks-Feuerwehrkommandant Jürgen Hell.