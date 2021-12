Grundausbildung in der Fußpflege

Der Kurs unter der Leitung von Ulrike Schneebauer und Fachtrainerin Andrea Möstl umfasste 475 Unterrichtseinheiten.

Den Absolventen winken Jobs in Spitälern, Thermen, Kuranstalten, Seniorenheimen oder Fußpflegesalons. Die nächste Fußpflege-Ausbildung am BFI Ried startet im März. Eine Informationsveranstaltung findet am 19. Jänner um 18 Uhr am BFI Ried statt. Infos und Anmeldung unter Tel.: 07752 / 80018.