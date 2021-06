Grünes Licht für weiteren Wohnbau in Andorf

27.000 Quadratmeter Fläche sollen in Andorf in der Erlau für den Wohnbau erschlossen werden. Auf der einen Hälfte beabsichtigt das Unternehmen Josko, das seinen Standort ganz in der Nähe hat, Wohnungen für Mitarbeiter zu errichten. Auf dem anderen Teil des Areals sollen Bauparzellen in der Größe zwischen 800 und 900 Quadratmetern für Häuslbauer entstehen. "Mit der Erweiterung der bestehenden Siedlung schaffen wir zentrumsnah neue Baugründe und runden die bestehende Siedlung ab, das haben auch die sonst sehr kritischen Beamten des Landes eindeutig bestätigt", so Bürgermeister Peter Pichler.

Mit der Schaffung eines neuen Radweges werde diese Siedlung sehr gut mit dem Ortskern verbunden. Dem Antrag auf die für das Projekt nötige Umwidmung wurde im Gemeinderat mehrheitlich zugestimmt, es gab 24 Ja-Stimmen, fünf Gegenstimmen und eine Stimmenthaltung.