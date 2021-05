Auf wenig Gegenliebe bei der Gurtner Gemeindebevölkerung stößt ein in der Gemeinderatssitzung am 11. Februar vorgestelltes Projekt. Ein Landwirt möchte auf dem Grund neben seinem Bauernhof einen Solarpark errichten. Die Begeisterung bei den Gurtnern hält sich in Grenzen. "Das passt überhaupt nicht ins Ortsbild!" sowie "Das ist eine weitere sinnlose Vergeudung von landwirtschaftlichem Grund und Boden, das verschandelt ganz Gurten", sind die Argumente der Gegner, die sich bereits formieren.