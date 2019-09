Grüne wollen mehr Frauen in Gemeinderäten

Regionale Arbeitsplatzangebote samt geschlechtergerechter Entlohnung seien zu fördern, dazu flexible Kinderbetreuungsangebote.

Frauen seien zum Beispiel in den Gemeinderäten unterrepräsentiert. Dies bedeute weniger Einfluss auf Entscheidungen. Laut Grünen seien die Gemeinderäte im Bezirk Schärding aktuell zu maximal 28 Prozent durch Frauen "besetzt" – in St. Florian und Zell an der Pram. Gar keine Frau finde sich im Vichtensteiner Gemeinderat. In der Stadt Schärding und in Andorf betrage der Frauenanteil 25,8 beziehungsweise 19,4 Prozent.

"Noch immer viel Mut nötig"

Es erfordere von Frauen teils noch immer viel Mut, im Gemeinderat und anderen Gremien die Stimme zu erheben, so Elke Dorfer. Es sei aber wichtig, dass Frauen mitgestalten. Das Angebot an Kinderbetreuung im Bezirk Schärding sei in einzelnen Gemeinden mittlerweile zufriedenstellend, in Summe aber noch stark ausbaufähig.

Die "weitgehende Abwesenheit" von Frauen in politischen Gremien erkläre sich zum großen Teil in der traditionellen Rollenzuweisung, so Maria Buchmayr, Frauensprecherin der Grünen in Oberösterreich.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Schärding Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.