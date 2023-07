Grüne Kandidatin für das Amt als Bürgermeisterin

Dort wird nach dem Rücktritt von Hans Peter Hochhold am 8. Oktober dessen Nachfolger – oder dessen Nachfolgerin – gewählt. Angelika Langmaier ist eine von drei Gemeinderatsmitgliedern, die die Grünen seit 2021 in St. Martin stellen und im Bauausschuss vertreten. "Ich bin seit meiner Jugend Grün-aktiv und sehr glücklich darüber, dass wir wieder Grüne in St. Martin haben. Ich bin eine engagierte, kompetente und mutige Person, die gerne Verantwortung übernimmt. Recht rasch war mir klar, dass ich mich zur Wahl stellen werde", sagt sie.

Mit Langmaier stellt sich erstmals eine Frau in St. Martin der Wahl für das höchste Amt der Gemeinde. Ihr erklärtes Ziel: "Einzug in die Stichwahl." Bisher haben bereits die ÖVP mit Benjamin Salhofer und die FPÖ mit Rainer Höretzeder ihre Kandidaten bekannt gegeben. Auch die SPÖ soll dem Vernehmen nach noch einen Kandidaten nominieren.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper