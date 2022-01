Grüne Jugend: 19-jährige Innviertlerin ist neue Landesgeschäftsführerin

Mit Ronja Dummann ist eine Innviertlerin neue Landesgeschäftsführerin der "Grünen Jugend Oberösterreich". Die 19-Jährige kommt aus dem Bezirk Ried, inhaltlich liege ihr Fokus primär auf den Handlungsfeldern "Klimakrise und Aufstehen gegen Rechtsextremismus".

Seit zweieinhalb Jahren ist Dummann bei der Grünen Jugend aktiv. Zwei Jahre unterstützte sie die Organisation schon im Landesvorstand und ist seit diesem Jahr auch im Bundesvorstand. Im Frühjahr 2019 organisierte die heute 19-Jährige den ersten "Schulstreik fürs Klima" am Hauptplatz in Ried. Sie war Mitbegründerin der Rieder "Fridays For Future"-Gruppe und auch national in der Klimaschutzbewegung aktiv.

Bezirksgruppen geplant

"Dadurch wurde ich politisiert und begann mich mehr mit gesellschaftsrelevanten Themen auseinanderzusetzen", so Dummann. "Die Klimakrise wird uns unsere Existenz kosten, wenn nicht bald radikale Handlungen folgen, die unser Gesellschaftssystem nachhaltig umbauen." Zudem sei es eine Notwendigkeit, "gegen den an Stärke gewinnenden Rechtsextremismus vorzugehen. Auch weil es in vielen Gemeinden keine Möglichkeit für junge, linksorientierte Menschen gibt, sich politisch zu engagieren, werden wir weiterhin daran arbeiten, unsere Organisation in den Gemeinden in ganz Oberösterreich auszubauen", so Dummann.

"Leider gab es in Ried beziehungsweise im gesamten Innviertel bisher noch keine Aktivisten und Aktivistinnen, die am Aufbau einer Bezirksorganisation interessiert waren. Natürlich freuen wir uns, wenn sich dafür Leute finden", so die junge Innviertlerin mit einem Aufruf. "Ich bin sicher, dass wir etwas verändern können. Wir müssen es nur wollen und gemeinsam für die Welt kämpfen, in der wir leben möchten."

Bei der jüngsten Landesversammlung wurden neben Dummann auch Leonie Stüger (17) und Paula Luna Steinmaurer (19) als Sprecherinnen gewählt.