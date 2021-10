Gründerinnen legen in Ried los

Die "Gfreierlei" eröffnet am 18. Oktober als Geschäft mit gluten- und laktosefreien Produkten. Aufgetischt werden auch frischgekochte Speisen, Kuchen und Torten. Einzigartig sei die geballte Auswahl an gluten- und laktosefreien Produkten, die in Ried so im Fachhandel nicht zu finden sei. Mittels Schnelltest auf Gluten werde sorgfältig kontrolliert, dass das Angebot auch tatsächlich bei entsprechenden Lebensmittelunverträglichkeiten geeignet ist.

"In unserer Familie wird seit fünf Jahren ausschließlich glutenfrei gekocht, weil unsere kleine Tochter und mein Mann an Zöliakie leiden. Daher möchten wir anderen Patienten endlich die Möglichkeit bieten, ein schönes Gericht auch auswärts zu genießen." Die Speisen lassen sich auch mit nach Hause nehmen. In der Bahnhofstraße hat die 25-jährige Kosmetikerin Isabel Hillebrand ein Beauty-Studio eingerichtet, in dem sich alles um Wimpern und Augenbrauen dreht.