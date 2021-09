Großübung mit Straßensperren in Schärding

Annahme ist ein ausgedehnter Brand in der Brauerei mit mehreren vermissten Personen, die Übung soll um 13.30 Uhr beginnen und bis 16.30 Uhr dauern.

Schwerpunkte sind die Einsatzleitung im Großschadensfall mit Ordnung des Raumes samt Umleitungsorganisation des Verkehrs, ein groß angelegter Atemschutzeinsatz mit mehr als 20 Trupps sowie die Erprobung einer Löschwasserversorgung vom Inn und von der Pram. Diese Übung werde auch wesentliche Auswirkungen auf den Verkehr haben, Fahrzeuglenker würden ersucht, das Umfeld der Brauerei zu meiden, so die Feuerwehr der Stadt Schärding. Teile der Franz-Xaver-Brunner-Straße, die Bahnhofstraße zwischen der Polizeiinspektion und dem Kreisverkehr beim Stadtwirt sowie die Linzer Straße zwischen dem Linzer Tor und dem Kreisverkehr beim Krankenhaus werden im Übungszeitraum gesperrt. Eine Zu- und Abfahrt in die Innenstadt ist nur via Wieningerstraße bzw. Alte Innbrücke möglich. Eine Zufahrt in die Innenstadt von der Autobahn kommend ist nur via B137 möglich.