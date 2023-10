Großübung in Maria Schmolln: Brand im Pflegeheim simuliert

Eine Großübung mit 13 Feuerwehren aus dem Bezirk Braunau sowie dem Roten Kreuz Braunau und Ried fand am vergangenen Samstag in Maria Schmolln statt. Das Übungsszenario mit insgesamt 260 Personen: In Maria Rast, einem Alten- und Pflegeheim der Franziskanerinnen von Vöcklabruck, brach im Keller des Gebäudes ein Brand aus. Auch eine Person wurde im Haus vermisst.

Im Keller des Gebäudes brach der Brand bei der Übung aus. Bild: GERALD B PHOTOGRAPHY\r

Der Brand entstand im Keller des Hauses nach Wartungsarbeiten an einem Notstromaggregat. Infolgedessen entwickelte sich im fünfstöckigen Gebäude Rauch. Im Pflegeheim befanden sich zu diesem Zeitpunkt mehr als 50 Statisten, die teilweise verletzt oder eingeschlossen waren. Auch eine vermisste Person, die nach dem Brandausbruch verschwunden war, musste gefunden werden. Die Personen im Gebäude wurden mittels Atemschutztrupps oder Drehleiter aus dem Alten- und Pflegeheim befreit und vom Roten Kreuz versorgt.

Auch der Rettungsdienst nahm an der Großübung teil Bild: GERALD B PHOTOGRAPHY

Die vermisste Person wurde mithilfe der Drohnen- und Hundestaffel gesucht und gefunden. An der Übung beteiligt waren die Freiwilligen Feuerwehren Maria Schmolln, St. Johann am Walde, Frauschereck, Höhnhart, Thannstraß, Pfendhub, Braunau am Inn, Mauerkirchen, Moosbach, Munderfing, Stallhofen, Schalchen und Uttendorf. Vom Roten Kreuz Braunau und Ried mit dabei waren der Rettungsdienst mit Notärzten, die Suchhundestaffel, die Drohnenstaffel, das Schminkteam und das Kriseninterventionsteam.

