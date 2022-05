Großübung für Rettungskräfte

20 Rettungssanitäter mussten sich mehreren Übungsszenarien stellen, u. a. dem Einrichten eines Rotkreuz-Lagers samt Logistik in der Volksschule St. Peter, einer Suchaktion, einer Höhenrettung mit Hilfe der Feuerwehr, einem schweren Verkehrsunfall und einer Bergung aus einem einsturzgefährdeten Haus. In Summe wirkten mehr als 200 Helfer an der Organisation und Umsetzung der Übung mit.