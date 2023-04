Großübung: Feuerwehr und Rotes Kreuz trainierten in Schalchen für den Ernstfall

Feuerwehr-Großübung in Schalchen

Es kann jeden Tag passieren und wenn, dann sind sie zur Stelle: Schwere Unfälle gehören für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren und den ehrenamtlichen Sanitäterinnen und Sanitätern der Rettungsorganisationen leider auch zum Job. Wer rasch Hilfe benötigt, der bekommt sie in Oberösterreich von gut ausgebildeten Kräften. Genau diese haben sich am Samstag in Schalchen zur Großübung getroffen, um für den Ernstfall zu trainieren.

Für fünf Feuerwehren mit 70 Einsatzkräften und das Rote Kreuz mit 30 Sanitäterinnen und Sanitätern stand auf dem Firmengelände von Mercedes Gerner ein besonders forderndes Szenario auf dem Programm: Ein Bus mit 25 Insassen stürzt auf einen Pkw, so die Übungsannahme. Zahlreiche Schaulustige überzeugten sich vor Ort vom Können der Helferinnen und Helfer.

