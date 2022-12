Großfurtner: Neuer Produktionsbetrieb in St. Martin

In einer Bauzeit von einem Jahr entstand die "Meat and Eat GmbH", ein Portionier-Betrieb. Insgesamt entstanden 4000 Quadratmeter Nutzfläche auf zwei Stockwerken.

"Wir haben mit dieser Investition dem veränderten Konsumverhalten im Lebensmittelhandel und in der Gastronomie Rechnung getragen", sagt Firmeneigentümer Rudolf Großfurtner. Aufgrund der begrenzten räumlichen Situation an den bisherigen Produktionsstandorten in Utzenaich und St. Martin war man bei einem der führenden heimischen Fleischproduzenten kapazitätsmäßig an Grenzen gestoßen. Großfurtner: "Die Planungen waren bereits abgeschlossen, und daher haben wir das Projekt trotz der vorhandenen gesamtwirtschaftlichen Unsicherheiten durchgezogen."

Im neuen Betrieb stehen sieben neue Produktionslinien für Convenience-Produkte zur Verfügung, an denen 35 Mitarbeiter ihre Arbeit verrichten. In absehbarer Zeit soll das Personal auf mindestens 50 Personen aufgestockt werden. "Mit den neuen Produktionslinien konnten wir von einem Zweischicht- auf einen Einschichtbetrieb umstellen. Das bringt für die Belegschaft bessere und planbarere Arbeitszeiten und erhöht unsere Attraktivität als Arbeitgeber", so der Unternehmer. Die Produktionskapazität für die Convenience-Sparte verdoppelt sich.

Umsatz: 230 Millionen Euro

Die Innviertler Unternehmensgruppe erwirtschaftete 2021 an den Standorten Utzenaich, St. Martin, Lambrechten, Schwertberg und Passau mit 600 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 233 Millionen Euro.

