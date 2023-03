Großes Tanzspektakel

Mehr als 70 Tänzerinnen des ÖTB Eberschwang laden an diesem Wochenende zum großen Tanzevent in die Volksschule Eberschwang ein. Die erste Vorführung findet am Samstag, 1. April, um 19 Uhr statt. Die zweite Vorführung beginnt am Sonntag, 2. April, um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Egal ob Modern Dance, Rhythmische Gymnastik mit Band oder Keule, Videoclip-Dance oder Improvisationstechniken: Die Tanzgruppe des ÖTB wird die Besucher mit einer Vielfalt von Choreographien begeistern.

Auch die aus dem Eberschwanger Fasching bekannten Shownummern werden aufgeführt. Einen kleinen Ausblick geben die Tänzerinnen zudem auf die Teilnahme an der World Gymnaestrada in Amsterdam, bei der die Eberschwangerinnen im Sommer Teil des österreichischen Teams sein werden. Die gymnastischen Nachwuchsgruppen der Mädchen im Alter zwischen fünf und 16 Jahren zeigen an beiden Tagen ebenfalls ihr Können.

Seit fast 40 Jahren leitet Eva Bozic die Tanzgruppe des ÖTB Eberschwang. Derzeit sind rund 20 Tänzerinnen in der Hauptgruppe aktiv, in den drei Nachwuchsgruppen trainieren aktuell 50 Mädchen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper