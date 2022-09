Großes Interesse am OÖN-Waldtag im Innviertel

Wie macht man den Wald klimafit? Wie viele Baumarten gibt es im Kobernaußerwald? Welche Bäume werden künftig den Wald prägen?

Fragen wie diese wurden beim Innviertler OÖN-Waldtag am Samstag im Kobernaußerwald bei Frauschereck (Gemeinde St. Johann am Walde) von Bundesforste-Revierleiter Matthias Berger beantwortet. Das Interesse an dieser Exkursion in den „Wald der Zukunft“ war groß, mehr als 30 Interessierte nahmen – trotz teils heftigen Regens – daran teil. Der Kobernaußerwald ist – mit dem Hausruckwald – eine der größten zusammenhängenden Waldflächen Mitteleuropas.

Bilder vom Waldtag sehen Sie in der Galerie: