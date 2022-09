Großes Interesse am ersten OÖN-Waldtag

Eine Exkursion in den "Wald der Zukunft" veranstalteten die OÖNachrichten in Zusammenarbeit mit den Österreichischen Bundesforsten (ÖBf) am vergangenen Samstag im Kobernaußerwald bei Frauschereck. Das Interesse war groß: Mehr als 30 Teilnehmer ließen sich von Revierleiter Matthias Berger darüber informieren, wie der Wald für die Zukunft klimafit gemacht werden kann.