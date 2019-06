Großes Betriebsbaugebiet: Finanzierung für Verkehr

An "A-Leitstandorten" mit mehr als 30 Hektar zusammenhängendem Betriebsbaugebiets-Flächenpotenzial gebe es laut Land in Oberösterreich derzeit nur zwei Flächen – eine davon mit 31 Hektar im Gemeindegebiet von Reichersberg. Dort soll ein bedeutsames Wirtschaftsgebiet mit Schwerpunkt Composite/Leichtbau entstehen: Produktionsunternehmen inklusive zugehörigen Dienstleistern sowie Forschungs-, Entwicklungs- und Gründerinfrastruktur, so das Land.

Voraussetzung sei die Finanzierung einer regionalen Verkehrslösung mit einer Reihe an baulichen Maßnahmen. Durch die finanzielle Beteiligung des Landes sei nun eine Lösung zur Finanzierung gefunden worden. Es bedürfe verfügbarer Flächen für Betriebserweiterungen und Neuansiedlungen.

