Großer Kinderwarenbasar

Am Samstag, 28. September, bieten die rund 240 Verkäufer alles, was das Kinderherz begehrt. Kleidung in verschiedenen Größen, Spielsachen, Elektrogeräte und noch vieles mehr gibt es von 8.30 bis 11.30 Uhr im Veranstaltungzentrum Danzer zu erwerben.

Für einen raschen und reibungslosen Ablauf kommen sogar vier Kassen mit Strichcode-Scanner zum Einsatz. "Viele Kinderartikel sind noch gut erhalten. Da ist es naheliegend, dass man sie weiter gibt, wenn sie nicht mehr gebraucht werden", sagen die Organisatorinnen Karin Gaisbauer und Silvia Schachinger. Der Gewinn des Basars kommt gemeinnützigen Organisationen zugute.

