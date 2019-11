Großer Kathreinmarkt

Auf dem Obernberger Burgareal findet am 23. und 24. November der Kathreinmarkt statt. Der Markt mit den Ständen auf dem Burgareal und im Kunst- und Seminarhaus öffnet am Samstag und Sonntag jeweils um 11 Uhr. An beiden Tagen wird auch die Adlerwarte die Türen öffnen. Am Sonntag kommt um 15 Uhr ein Weihnachtsengerl und wird die Ziehung der Obernberger Weihnachtslotterie vornehmen. Sowohl am Samstag (18 Uhr) als auch am Sonntag (17 Uhr) stehen Perchtenläufe auf dem Programm.

