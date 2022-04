Großer Familientag in der Josko-Arena am Samstag

Kann sich die SV Guntamatic Ried im Abstiegskampf in der Qualifikationsgruppe etwas Luft zum Tabellenende verschaffen? Diese Frage wird am Samstag beim wichtigen Heimspiel gegen WSG Tirol in der Josko-Arena (17 Uhr) beantwortet.

Zwar ist die SV Ried aktuell sogar Tabellenführer in der Quali-Gruppe, aber der Abstand auf den Abstiegsplatz beträgt lediglich magere vier Punkte. Umso wichtiger wären gegen Tirol drei Punkte.

Dabei setzt man bei den Rieder Fußballern auch auf die Unterstützung von den Rängen. In Zusammenarbeit mit der oberösterreichischen Familienkarte unterstützt die SV Ried die Aktion "Familie am Ball". Und so funktioniert’s: Ein Erwachsener zahlt den regulären Eintritt (ab 16 Euro, je nach Kategorie). Alle anderen auf der Familienkarte eingetragenen Personen erhalten freien Eintritt ins Stadion.

Die Familientickets sind nicht im Onlineshop, sondern ausschließlich in der Geschäftsstelle der SV Ried und an den Abendkassen erhältlich.