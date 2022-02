Großer Fahrradbasar lockt zum Start ins Frühjahr

"Sie haben ein altes, noch funktionstüchtiges Fahrrad im Keller stehen und haben keine Verwendung mehr dafür? Oder Sie brauchen ein neues Fahrrad und möchten nicht allzu viel Geld dafür ausgeben? Dann sind Sie beim 10. Braunauer Fahrradbasar genau richtig", so der Verein. Am 9. April wird in der Markthalle die Gelegenheit geboten, sich mit einem gebrauchten, kostengünstigen Fahrrad auszustatten.

Von 9 bis 12 Uhr können Verkaufswillige ihre Räder anliefern: Angenommen werden große und kleine Fahrräder, Kinderanhänger, Kindersitze, Transporter und jede Art von Fahrradzubehör. "Bitte geben Sie nur fahrtaugliche Fahrräder ab! Sie legen den Verkaufspreis fest, wir vermitteln den Verkauf für Sie", so der Verein.

Zehn Prozent des Verkaufserlöses gehen als Unkostenbeitrag an den Veranstalter. Von 14 bis 17 Uhr lassen sich die Fahrräder am Samstag, 9. April, vor Ort erstehen.