Großer Erfolg für Tim Prokop aus Neuhofen

Der Nachwuchstennisspieler des USV Neuhofen zählt zu den größten Tennistalenten seines Jahrgangs in Oberösterreich. Das unterstrich Prokop am vergangenen Wochenende bei den U10-Hallenlandesmeisterschaften in Wels. Nach einer eher unerwarteten Niederlage in der Gruppenphase steigerte sich der Neunjährige ab dem Viertelfinale von Spiel zu Spiel. Im Halbfinale setzte sich Prokop gegen Tobias Kogler (Bad Ischl) in zwei Sätzen durch. Im Endspiel kam es dann zu einem Innviertel-Duell zwischen Prokop und Leon Wighart aus Neukirchen an der Enknach. In einem Spiel auf hohem Niveau behielt Prokop mit 4:1 und 4:1 die Oberhand.

"Ich freue mich riesig über den Turniersieg. Ich habe mich von Spiel zu Spiel gesteigert", sagte der frischgebackene Landesmeister nach dem Finale.

