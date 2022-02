Großer Basar mit Kinderwaren

"Nummern für Verkäufer gibt es leider schon wieder keine mehr. Wir hatten beim vorangegangenen Basar im Herbst eine tolle Verkaufsquote von mehr als 50 Prozent. Die Qualität ist dabei durchwegs gut, weil wir Verkäufern, die kaputte oder defekte Ware anbieten, beim Folgebasar keine Nummer mehr geben", so Karin Gaisbauer von der Mütterrunde Aspach, die im Organisationsteam des Basars tätig ist.

Angesichts des Andrangs wird zusätzlich am Freitag von 19 bis 21 Uhr Late-Night-Shopping angeboten. Einnahmen aus dem Basar werden an wohltätige und gemeinnützige Organisationen gespendet, in der Vergangenheit wurden unter anderem der Kindergarten und die Krabbelstube in Aspach unterstützt oder auch Familien in der Umgebung, die Hilfe benötigten.