Großer Andrang bei Teststationen

Diese Woche waren zusätzlich zum stationären Angebot drei Testbusse im Bezirk unterwegs – Details und die Terminvergabe auf www.oesterreich-testet.at.

In Höhnhart steht nun erweitertes Testangebot zur Verfügung: Dank der engagierten Höhnhartner ist die Teststraße auf dem Gelände der Gesenkschmiede Bernhofer ab sofort an Montagen und Freitagen jeweils von 13 bis 19 Uhr in Betrieb. Hochbetrieb herrscht auch am Teststandort Altheim. "Natürlich hatten wir gerade am Ostermontag einen so starken Andrang, dass wir mit der gesamten Aufarbeitung aller Tests am Rande unserer Kapazitäten waren. Mit den derzeit drei geöffneten Teststraßen sollten wir für die nächsten Tage aber das Auslangen finden", so der Altheimer Vizebürgermeister Thomas Gut.