Großeinsatz nach ausgedachter Geschichte

Ein 19-Jähriger meldete sich am frühen Nachmittag bei der Polizei. Er habe Drogen konsumiert und sich selbst daher nicht mehr unter Kontrolle. Außerdem erzählte er, er habe seinen Freund erschossen. Die Leiche würde in einem Gebäude in der Alfred-Kubin-Straße liegen. Als Sicherheitsmaßnahme rückte sofort ein größeres Aufgebot der Polizei und der Cobra aus. Nach einer kurzen Suche fanden die Einsatzkräfte den Burschen schließlich bei seiner Großmutter in Schärding, wo er vor einem Auto saß. Auch der erwähnte Freund wurde wohlauf in seiner Wohnung gefunden.

Geistig beeinträchtigt

Bei der anschließenden Befragung stellte sich heraus, dass der 19-Jährige geistig beeinträchtigt ist und sich die gesamte Geschichte nur ausgedacht hatte. Er gab bei der Einvernahme an, ein Videospiel gespielt zu haben. Dafür wollte er auch die echte Polizei dabeihaben. Der Bursch wurde angezeigt und befindet sich mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Aufgrund der geistigen Beeinträchtigung sei der Mann wohl nicht strafmündig, so die Polizei.

