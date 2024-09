Großeinsatz in Schärdinger Innenstadt nach Einsturz von Kellergewölbe

Sieben Feuerwehren, Polizei, und Rettungskräfte stehen derzeit in der Schärdinger Innenstadt im Einsatz. Der Grund: Bei Arbeiten in der Buchhandlung Schachinger, die sich am unteren Stadtplatz befindet, dürfte ein Kellergewölbe plötzlich eingestürzt sein. Laut OÖN-Information haben sich mehrere Personen zu diesem Zeitpunkt im Gebäude befunden, die Suche der Einsatzkräfte nach möglichen Verletzten läuft. Bagger eines Bauunternehmens wurden an den Unfallort gebracht, um den Schutt schnellstmöglich zu beseitigen.

Der Artikel wird laufend aktualisiert.

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer